ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»
Известный эксперт поделился мыслями про оптимальный состав на решающий матч отбора на Евро
Известный эксперт Олег Федорчук поделился мыслями относительно оптимального состава сборной Украины на решающий матч отбора к Евро-2024 против национальной команды Исландии:
«Рокировка будет минимальная – не более двух игроков. Напрашивается замена Зинченко. Вместо него нужен более креативный футболист. Тут вопрос в том, что Зинченко лидер, но он не набрал форму. Реброву нужно очень аккуратно отработать в этом вопросе, чтобы не разрушить атмосферу.
Кто вместо Зинченко? Малиновский вряд ли, потому что у него мало игровой практики. Шапаренко в хорошей форме, плюс у него хорошая взаимосвязь с Бражко из «Динамо». Но у Шапаренко есть существенный минус – он слабо играет вверху, а этот компонент очень нужен против Исландии. Зинченко, при всей его хрупкости, выигрывал много верховых единоборств в «Арсенале» и «Ман Сити».
Я не считаю, что Зубков провалился против Боснии. В последних играх за сборную он был одним из лучших. Зубков дает большой объем работы, и он разноплановый, поэтому, думаю, Ребров не будет рисковать Гуцуляком и выпустит Зубкова.
Меня очень разочаровал Судаков. Против Боснии он много брал инициативу на себя, упорно хотел вести игру через середину поля и мало загружал фланги. В концовке был хорош Мудрик, я очень много от него жду. Он впервые за долгое время сыграл полный матч. Видно, что Михаил в хороших кондициях. Также жду от Довбика большего участия в игре. Хоть он и забил Боснии, но мало был с мячом.
Это финал, а в решающих матчах никто не рискует, поэтому Ребров сыграет с одним форвардом. Думаю, в старте выйдет Довбик, у него больше игровой практики. Яремчук даже в «Валенсии» не играет полностью два тайма и в последнее время он не славился выносливостью».
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.
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