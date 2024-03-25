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  4. ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 20:57 | Обновлено 25 марта 2024, 20:58
1618
2

ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»

Известный эксперт поделился мыслями про оптимальный состав на решающий матч отбора на Евро

25 марта 2024, 20:57 | Обновлено 25 марта 2024, 20:58
1618
2
ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный эксперт Олег Федорчук поделился мыслями относительно оптимального состава сборной Украины на решающий матч отбора к Евро-2024 против национальной команды Исландии:

«Рокировка будет минимальная – не более двух игроков. Напрашивается замена Зинченко. Вместо него нужен более креативный футболист. Тут вопрос в том, что Зинченко лидер, но он не набрал форму. Реброву нужно очень аккуратно отработать в этом вопросе, чтобы не разрушить атмосферу.

Кто вместо Зинченко? Малиновский вряд ли, потому что у него мало игровой практики. Шапаренко в хорошей форме, плюс у него хорошая взаимосвязь с Бражко из «Динамо». Но у Шапаренко есть существенный минус – он слабо играет вверху, а этот компонент очень нужен против Исландии. Зинченко, при всей его хрупкости, выигрывал много верховых единоборств в «Арсенале» и «Ман Сити».

Я не считаю, что Зубков провалился против Боснии. В последних играх за сборную он был одним из лучших. Зубков дает большой объем работы, и он разноплановый, поэтому, думаю, Ребров не будет рисковать Гуцуляком и выпустит Зубкова.

Меня очень разочаровал Судаков. Против Боснии он много брал инициативу на себя, упорно хотел вести игру через середину поля и мало загружал фланги. В концовке был хорош Мудрик, я очень много от него жду. Он впервые за долгое время сыграл полный матч. Видно, что Михаил в хороших кондициях. Также жду от Довбика большего участия в игре. Хоть он и забил Боснии, но мало был с мячом.

Это финал, а в решающих матчах никто не рискует, поэтому Ребров сыграет с одним форвардом. Думаю, в старте выйдет Довбик, у него больше игровой практики. Яремчук даже в «Валенсии» не играет полностью два тайма и в последнее время он не славился выносливостью».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Александр Зинченко Александр Зубков Руслан Малиновский Николай Шапаренко Алексей Гуцуляк Георгий Судаков Михаил Мудрик Артем Довбик Роман Яремчук
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Octopus
Эксперт сломался, несите нового. Зинченко, который всегда в топах по продвижению мяча в последнюю треть некреативный игрок? Я бы еще понял, если бы он сказал вместо Зинченко нужен кто-то поатлетичней, чтоб перебегать физически развитых исландцев.
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0
Sher15
А типа в Украине такой выбор креативных игроков .пусть назовет хоть одного 
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-1
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