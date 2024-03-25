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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:52 | Обновлено 25 марта 2024, 19:58
954
2

Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»

Форвард надеется, что грустный опыт не повторится

25 марта 2024, 19:52 | Обновлено 25 марта 2024, 19:58
954
2
Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вспомнил негативный опыт национальной команды, которая в решающем матче за выход на ЧМ-2022 проиграла Уэльсу.

«Да, был разговор в команде (после Боснии – прим). Не знаю, правда, кто рассказал журналистам, потому что это был между командой разговор. Это плохо (смеется). Поговорили про то, что уже был опыт такой после Шотландии (в отборе на ЧМ-2022 – прим), когда, можно сказать, была эйфория, что мы в шаге от ЧМ».

«А в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну, плакались и вытирали сопли потом друг другу. Так что был разговор, чтобы этого не повторилось. Нужно забыть Боснию и настраиваться на новый матч».

«Ситуация в стране праздновать не позволяет, но нужно радовать болельщиков и тех, кто держит фронт», – сказал Яремчук.

Матч Украина – Исландия за выход на Евро-2024 состоится 26 марта.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Роман Яремчук сборная Исландии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Germes
Вельс, а не уельс. В нормах українського правопису англійська w пишеться через українську в, тому правильно писати Вельс, Вімблдон, Вемблі. В інтернеті можна легко знайти як правильно пишеться.
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+2
Germes
Треба було вигравати матч і не підтирати шмарклі.
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-1
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