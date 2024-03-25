Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вспомнил негативный опыт национальной команды, которая в решающем матче за выход на ЧМ-2022 проиграла Уэльсу.

«Да, был разговор в команде (после Боснии – прим). Не знаю, правда, кто рассказал журналистам, потому что это был между командой разговор. Это плохо (смеется). Поговорили про то, что уже был опыт такой после Шотландии (в отборе на ЧМ-2022 – прим), когда, можно сказать, была эйфория, что мы в шаге от ЧМ».

«А в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну, плакались и вытирали сопли потом друг другу. Так что был разговор, чтобы этого не повторилось. Нужно забыть Боснию и настраиваться на новый матч».

«Ситуация в стране праздновать не позволяет, но нужно радовать болельщиков и тех, кто держит фронт», – сказал Яремчук.

Матч Украина – Исландия за выход на Евро-2024 состоится 26 марта.