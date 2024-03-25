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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:29 | Обновлено 25 марта 2024, 19:30
809
0

Тренер Исландии: «У нас есть игроки, которые могут наказать Украину»

Оге Харейде поделился ожиданиями от матча против сине-желтых

25 марта 2024, 19:29 | Обновлено 25 марта 2024, 19:30
809
0
Тренер Исландии: «У нас есть игроки, которые могут наказать Украину»
УЕФА. Оге Харейде

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины:

«В Украине физически сильные и быстрые игроки. Они быстро проникают между линиями. Но когда они атакуют, их слабые места в защите могут быть обнаружены, и у нас есть игроки, которые могут их наказать. Посмотрим, как они сыграют завтра. Мы смотрели игру Украины против Боснии, и боснийцы играли хорошо».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Оге Харейде сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник УЕФА
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