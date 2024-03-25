Ребров рассказал о ситуации Цыганкова перед матчем с Исландией

Наставник сборной Украины Сергей Ребров не дал четкий ответ на вопрос о том, сыграет ли хавбек Виктор Цыганков в решающем матче за выход на Евро-2024 против Исландии.

«Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции», – сказал Ребров.

Цыганков из-за травмы колена, полученной в игре за Жирону, пропустил встречу с Боснией и Герцеговиной.

Игра состоится 26 марта.