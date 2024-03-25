Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров рассказал о ситуации Цыганкова перед матчем с Исландией
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:05 | Обновлено 25 марта 2024, 19:14
2810
0

Ребров рассказал о ситуации Цыганкова перед матчем с Исландией

Четкого ответа пока нет

25 марта 2024, 19:05 | Обновлено 25 марта 2024, 19:14
2810
0
Ребров рассказал о ситуации Цыганкова перед матчем с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник сборной Украины Сергей Ребров не дал четкий ответ на вопрос о том, сыграет ли хавбек Виктор Цыганков в решающем матче за выход на Евро-2024 против Исландии.

«Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции», – сказал Ребров.

Цыганков из-за травмы колена, полученной в игре за Жирону, пропустил встречу с Боснией и Герцеговиной.

Игра состоится 26 марта.

По теме:
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Виктор Цыганков Украина - Исландия сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии
Футбол | 25 марта 2024, 19:08 2
Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии
Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25 марта 2024, 04:35 1
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами

Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки

ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
Футбол | 25.03.2024, 14:10
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Футбол | 24.03.2024, 23:20
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Футбол | 24.03.2024, 19:36
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
25.03.2024, 09:15 3
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
25.03.2024, 07:21 6
Футбол
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем