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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:31 | Обновлено 25 марта 2024, 20:05
4143
2

Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне

Тренер оценил решающий поединок за выход на чемпионат Европы

25 марта 2024, 19:31 | Обновлено 25 марта 2024, 20:05
4143
2
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем финала отбора Евро-2024 против Исландии. Игра пройдет 26 марта.

Про Цыганкова: «Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции»

Про двух форвардов в матче с Боснией и Исландией: «Да, есть возможность увидеть завтра двух форвардов».

О давлении на сборную Украины: «Не только игроки чувствуют давление. Вся Украина чувствует давление, мы каждый день ракетные удары получаем. Все понимают, для кого и для чего мы играем. Мы хотим дать людям какие-то эмоции, но это не давление. Я игрокам сказал: нужно сделать то, что вы любите и умеете делать. Сделать это качественно. Сосредоточиться на игре».

Главная угроза Исландии: «Для меня у них есть техничные игроки, но это дисциплинированная и опасная команда. Но наши игроки должны использовать наши лучшие качества, я верю в своих футболистов. Мне говорили, что я когда-то забивал Исландии, но я этого не помню и ту команду не помню. Сейчас они сделали шаг вперед, прежде всего в дисциплине. Исландия сейчас не та, которая была в то время, когда я играл».

О наслаждении от работы: «Я всегда получают удовольствие от работы на Украину, в любое время. И особенно в такое время. Мне это интересно, мне нравится работать с украинскими игроками, которые меня понимают. Для меня это почетно».

О Зинченко: «Не знаю, насколько он готов провести два матча. Мы еще не решили, будет ли он играть, завтра посмотрим. Но Александр заслуживает играть. К сожалению, он много времени пропустил в «Арсенале». Не знаю, как он сыграет два матча».

О войне: «Конечно, я вижу, что с утра все игроки в телефонах, смотрят, что происходит в Одессе, Киеве... Это тяжело, потому что в Украине находятся их семьи. Но это сделает их злее и еще более мотивированными».

О возможной замене вратаря в таких матчах: «Не знаю, можно или нет. Могут быть какие-то травмы, еще что-то. Но я уже говорил: я доволен, что все наши вратари имеют практику на самом высоком уровне. Завтра посмотрим».

О медиаактивности сборной: «Если вы видите, что стало больше открытости в сборной, то это значит, что я отношусь к этому позитивно. Мы должны быть открытыми в это сложное время. Все должны понимать, что думают в сборной и что тут происходит. Я благодарен Андрею Шевченко, который спросил меня, можно это делать или нет. Это его идея, что нужно давать больше информации болельщикам».

О прошлом матче: «Я считаю, что мы плохо сыграли с Боснией. Нужно задуматься о том, в чем была проблема. Как игроки провели разговор между собой, так и мы разобрали этот матч. Я уверен, что завтра мы увидим другую команду с другим настроением».

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Украина - Ирландия Евро-2024 пресс-конференция Александр Зинченко Виктор Цыганков российско-украинская война сборная Исландии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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April
Пока выиграли только одну плей-офф, да и ту = как реванш.
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Владислав Рейский
Ждем победу
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