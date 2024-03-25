Тренер Исландии: «Все считают Украину фаворитом. Это может сыграть на нас»

Наставник сборной Исландии Оге Харейде провел пресс-конференцию перед матчем финала отбора на Евро-2024 против Украины. Игра состоится 26 марта.

«Все футболисты моей команды готовы к завтрашнему матчу. Мы, как демократическая страна, сочувствуем Украине. Исландия, как и многие страны по всему миру, принимает беженцев из Украины. Но мы спортсмены, футболисты и должны концентрироваться исключительно на футболе».

«Иногда мы должны применять больше защитную схему, но мы атакующая команда. Украина очень сильна и имеет классных исполнителей. Но завтра всех ожидает финал, а в таких поединках фаворитов не бывает. Думаю, шансы 50 на 50».

«Но если все считают Украину фаворитом, это может давить на нашего соперника. Возможно, это сыграет Исландии на руку», – заявил Харейде.

Матч начнется в 21:45.