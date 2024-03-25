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  4. Роб ПЕЙДЖ: «Польша не просто так вышла в финал отбора на Евро-2024»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:11 |
547
0

Роб ПЕЙДЖ: «Польша не просто так вышла в финал отбора на Евро-2024»

Главный тренер сборной Уэльса поделился ожиданиями от матча против Польши

25 марта 2024, 19:11 |
547
0
Роб ПЕЙДЖ: «Польша не просто так вышла в финал отбора на Евро-2024»
УЕФА. Роб Пейдж

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Польши:

«Мы знаем, что у Польши много качественных игроков, у них новый тренер. Они здесь не просто так, и мы примем это во внимание, но главное, чтобы мы играли так хорошо, как можем. Если мы будем играть на том уровне, на котором мы знаем, что можем, то результат будет добыт сам собой.

Я бы солгал, если бы сказал, что не нервничаю, я человек. Но игроки очень расслаблены, это очень успокаивает. У меня отличные отношения с игроками, я знаю, что происходит у меня в раздевалке. У меня есть игроки, которые преуспевают от того, как мы играем. Мы постоянно работаем над нашей игрой в финальной трети поля».

Матч Уэльс – Польша состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Евро-2024 Роб Пейдж
Источник УЕФА
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