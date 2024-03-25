Тренер Греции: «Я удивлюсь, если Грузия сменит тактику на финал»

Главный тренер сборной Греции Гус Пойет поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Мы знаем качество и стиль Грузии. Я буду удивлен, если Вилли Саньоль (главный тренер сборной Грузии – прим.) что-то изменит, ведь это финал. Но мы хорошо подготовились, и у нас нет никаких оправданий. Мы приезжаем сюда в хорошей форме, с полным составом, и наша цель – хорошо выступить, разобраться с их сильными сторонами и навязать свою игру».

Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.