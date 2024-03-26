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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 07:48 |
906
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»

Тренер не всегда доволен регулярными интервью игроков

26 марта 2024, 07:48 |
906
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб надеется, что игроки сборной Украины сумеют собраться и после сложной победы над Боснией обыграют Исландию и выйдут на Евро-2024.

— Почти у каждого игрока уже есть хороший опыт выступлений в еврокубках. Иностранцы наши также выступают не за какие-то аутсайдеры, а за команды, которые действительно чего-то стоят. Они должны доказать, что стоят того статуса, в котором сейчас находятся. Это Довбик, Яремчук, Цыганков, Зинченко. Надо меньше рассказывать, а больше делать на поле. Это самое главное. Потому что много перед матчами рассказываем, а когда выходим на поле, уже не так все просто оказывается.

— Футболисты сборной много рассказывают – вы имеете в виду?

– И футболисты, и наши эксперты. Я понимаю, что это их работа. Но надо немного сдержаннее это делать. Самое важное – это сконцентрироваться на игре и выйти на Евро. Я думаю, нам это по силам. И футболистам, и тренерскому штабу. На мой взгляд, Сергей Ребров — один из лучших тренеров в истории сборной. Да и ребята в порядке. Возьмите Судакова из «Шахтера». Он просто должен выходить и показывать класс. Но не на словах, а на практике. Это главное.

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Юрий Вернидуб Украина - Исландия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник NV.ua
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Phantom
Абсолютно по ділу все сказано... Перед Боснією дуже багато говорили,  а коли на поле вийшли ледь не обісралися
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