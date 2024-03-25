Бавария готова заплатить за экс-тренера Шахтера. Но не хочет ждать

«Бавария», которую по итогам сезона покинет наставник Томас Тухель, хочет еще до завершения чемпионата договориться с новым тренером.

Приоритетом остается экс-тренер «Шахтера» и нынешний наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Сообщается, что мюнхенский клуб готов заплатить за разрыв контракта итальянца 13 миллионов евро.

При этом «Бавария» не хочет ждать до конца сезона, чтобы уже в мае новый наставник мог работать над усилением состава.

В приоритете был наставник «Байера» Хаби Алонсо, но клуб уже не верит, что испанский специалист покинет Леверкузен, если команда станет чемпионом.