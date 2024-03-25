Бавария готова заплатить за экс-тренера Шахтера. Но не хочет ждать
За Де Дзерби могут отдать 13 миллионов
«Бавария», которую по итогам сезона покинет наставник Томас Тухель, хочет еще до завершения чемпионата договориться с новым тренером.
Приоритетом остается экс-тренер «Шахтера» и нынешний наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Сообщается, что мюнхенский клуб готов заплатить за разрыв контракта итальянца 13 миллионов евро.
При этом «Бавария» не хочет ждать до конца сезона, чтобы уже в мае новый наставник мог работать над усилением состава.
В приоритете был наставник «Байера» Хаби Алонсо, но клуб уже не верит, что испанский специалист покинет Леверкузен, если команда станет чемпионом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йоганн Берг Гудмундссон прокомментировал предстоящий поединок плей-офф Евро-2024
Команда Руслана Ротаня уступила сверстникам из Японии