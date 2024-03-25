Тренер Грузии: «Мы знаем, что нужно сделать, чтобы выйти на Евро»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Греции:

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановиться после матча с Люксембургом. На последней тренировке мы сосредоточимся в основном на тактических деталях. Мы знаем, что должны многое сделать.

Когда мы узнали, что Греция будет одним из наших возможных соперников, мы поняли, что нас ждет сложный матч. Это команда с сильными игроками, и, конечно, речь идет о финале. Чтобы побеждать в таких матчах, нужен менталитет победителя. Просто мечтать недостаточно. Наши игроки более чем готовы к победе».

Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.