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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 17:49 | Обновлено 25 марта 2024, 18:16
542
0

Тренер Грузии: «Мы знаем, что нужно сделать, чтобы выйти на Евро»

Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча против Греции

25 марта 2024, 17:49 | Обновлено 25 марта 2024, 18:16
542
0
Тренер Грузии: «Мы знаем, что нужно сделать, чтобы выйти на Евро»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Греции:

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановиться после матча с Люксембургом. На последней тренировке мы сосредоточимся в основном на тактических деталях. Мы знаем, что должны многое сделать.

Когда мы узнали, что Греция будет одним из наших возможных соперников, мы поняли, что нас ждет сложный матч. Это команда с сильными игроками, и, конечно, речь идет о финале. Чтобы побеждать в таких матчах, нужен менталитет победителя. Просто мечтать недостаточно. Наши игроки более чем готовы к победе».

Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Греции по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Вилли Саньоль
Источник УЕФА
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