Тренер Грузии: «Мы знаем, что нужно сделать, чтобы выйти на Евро»
Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча против Греции
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Греции:
«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановиться после матча с Люксембургом. На последней тренировке мы сосредоточимся в основном на тактических деталях. Мы знаем, что должны многое сделать.
Когда мы узнали, что Греция будет одним из наших возможных соперников, мы поняли, что нас ждет сложный матч. Это команда с сильными игроками, и, конечно, речь идет о финале. Чтобы побеждать в таких матчах, нужен менталитет победителя. Просто мечтать недостаточно. Наши игроки более чем готовы к победе».
Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.
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