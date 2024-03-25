Олег ФЕДОРЧУК: «Наверное, Ребров еще сам не знает, кто сыграет в нападении»

26 марта в польском Вроцлаве национальная сборная Украины по футболу померяется силами в стыковом матче с исландцами. Его победитель завоюет право выступать в финальной части чемпионата Европы в Германии.

Известный футболист, затем – тренер, а ныне признанный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в завтрашнем противостоянии в Польше:

– Фаворитом считаю украинскую сборную, однако не забывайте, что это финал и для определения победителя может не хватить 90 минут.

– Все же, какие у Вас есть основания выше оценивать шансы наших земляков?

– Прежде всего, несмотря на победу на прошлой неделе над боснийцами, это была, как по мне, худшая игра украинской сборной под руководством Сергея Реброва. Убежден, что после поединка в Зенице наши футболисты не только восстанавливали силы, но и работали над ошибками. И то, что они более требовательно отнесутся, как к подготовке, так и матчу с исландцами – убежден. Это же касается и тренерского штаба. Будем откровенны: в Зенице боснийский рулевой Саво Милошевич долгое время переигрывал своего украинского визави. Все же, значительно большая тренерская практика помогла Сергею Реброву в ключевой момент сделать правильные замены и благодаря лучшей физической подготовке подопечных, добиться слома.

Во-вторых, у Украины более квалифицированный подбор исполнителей. В-третьих, длиннее скамейка запасных. Это важный аргумент, потому что времени для восстановления у соперников было немного и свежие силы могут сыграть решающую роль.

– На Ваш взгляд, какие позиции после поединка в Зенице требуют усиления в украинской сборной?

– У меня есть вопросы по игре к Николаю Матвиенко, Александру Зинченко и Александру Зубкову. Но, думаю, что только последнему не хватит места в старте после возвращения в строй Виктора Цыганкова.

– Такая незначительная ротация вызвана тем, что победный состав не меняют?

– Нет, скорее, огромной ответственностью. В частности, оправдает ли надежды Николай Шапаренко, который может сыграть на позиции Зинченко, у которого есть свои достоинства? Хотя завтра после перерыва у украинцев могут быть довольно неожиданные замены, потому что в Зенице Сергей Ребров доказал, что не боится рисковать. Взять хотя бы дебют на позиции опорника Владимира Бражко, ведь большинство специалистов отдавали предпочтение ветерану Сергею Сидорчуку. Кстати, Бражко не подвел.

– На Ваш взгляд, кому Ребров доверит место на острие атаки: Артему Довбику или Роману Яремчуку, который стал героем матча в Зенице?

– Думаю, что над этим сейчас размышляет и сам Ребров. Яремчук, действительно, сделал весомый вклад в победу в Зенице, но и в активе Довбика – решающий гол. К сожалению, Артем очень зависим от партнеров, а они в Зенице полтора тайма были незаметны. Я не исключаю вариант, что во Вроцлаве с первых минут сыграет Роман, тем более, что Довбик уже доказывал свое умение эффективно выходить на замену.

– Какое на Вас впечатление произвели исландцы?

– Я внимательно просмотрел видеозапись их матча в Будапеште с Израилем. Ничего удивительного, им даже очень повезло склонить чаши весов на свою сторону, в конце концов, как и нам в Зенице. Опасны домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений, неплохо контратакуют. У них интересный центрфорвард – Альберт Гудмундссон, кстати, одноклубник нашего Руслана Малиновского по «Дженоа». Не гренадер, но умело действует на опережение, на подборах, обладает хорошо поставленным ударом. Прекрасно исполняет штрафные. Словом, нашим желательно не нарушать правила у своих владений.

– Вы отмечали, что для определения победителя может не хватить 90 минут. Тогда что, дополнительное время, послематчевая серия пенальти?

– До 11-метровых дело не дойдет. Завтра не стоит ждать зрелищного футбола. На первом плане будет результат. Но благодаря более сбалансированному составу, наличию в каждом звене лидеров наши возьмут верх – 2:0.

Ранее мы сообщали, что Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко.