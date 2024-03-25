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  4. САБО: «Если с Исландией будем играть в тыры-пыры, то них***а не получится»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 17:23 | Обновлено 25 марта 2024, 18:19
1582
3

САБО: «Если с Исландией будем играть в тыры-пыры, то них***а не получится»

Бывший главный тренер сборной Украины дал прогноз на решающий матч отбора к Евро-2024

25 марта 2024, 17:23 | Обновлено 25 марта 2024, 18:19
1582
3
САБО: «Если с Исландией будем играть в тыры-пыры, то них***а не получится»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на решающий матч отбора к Евро-2024 между «сине-желтыми» и национальной командой Исландии.

«В этом матче нет фаворита, игра будет тяжелой. Я хорошо знаю Исландию, играл против них несколько раз. Хоть это было давно, но их почерк не изменился, судя по их матчу против Израиля. Исландия играет строго от обороны с хорошими выходами в контратаки. У них есть быстрые игроки, поэтому нашим защитникам надо быть очень внимательными.

Нужно не бояться чаще бить с разных дистанций и позиций, иначе Исландию не победить. Если мы начнем играть в тыры-пыры-пыры-пыры, то них***а не получится.

Думаю, сборная Украины минимально победит – 1:0».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Віктор Шабанов
Йожеф Йожефович правий. Якщо будуть грати тири-пири то вийде так,що ісландці дадуть нам ХУпіз-Йди.
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+6
ZANREGENT1993
Ну если будут играть так как 80 минут играли с Боснией то ничего не светит
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+4
April
100 пудов. Уже прошли это в трёх видах спорта.
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+1
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