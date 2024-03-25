САБО: «Если с Исландией будем играть в тыры-пыры, то них***а не получится»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на решающий матч отбора к Евро-2024 между «сине-желтыми» и национальной командой Исландии.

«В этом матче нет фаворита, игра будет тяжелой. Я хорошо знаю Исландию, играл против них несколько раз. Хоть это было давно, но их почерк не изменился, судя по их матчу против Израиля. Исландия играет строго от обороны с хорошими выходами в контратаки. У них есть быстрые игроки, поэтому нашим защитникам надо быть очень внимательными.

Нужно не бояться чаще бить с разных дистанций и позиций, иначе Исландию не победить. Если мы начнем играть в тыры-пыры-пыры-пыры, то них***а не получится.

Думаю, сборная Украины минимально победит – 1:0».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.