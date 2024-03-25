«Пенальти – самый легкий момент». Трубин высказался о своем рекорде

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в нынешнем сезоне уже отразил три удара с пенальти, что является рекордом клуба за один чемпионат.

«Отразил три пенальти, это рекорд клуба в чемпионате. Я за этим не следил, мне тренеры сказали. Пенальти – это сложно, но для вратаря это самый легкий момент на самом деле. На тебя никакого давления, ты создаешь давление на того, кто бьет. Если отбил – ты герой».

«Мы видели в Лиге чемпионов сейчас, как Облак, как Райя играли на серии пенальти. Они герои. А если ты не отбил, то ничего страшного, все понимают, что это тяжело», – сказал Трубин.

В нынешнем сезоне украинец провел 39 матчей, из них в 15 сыграл на ноль.