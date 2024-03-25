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Турция
25 марта 2024, 16:54 |
766
1

Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат

Стамбульский клуб рассматривает сразу несколько вариантов

25 марта 2024, 16:54 |
766
1
Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine

После вопиющего инцидента с нападением болельщиков после финального свистка календарного матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» руководство стамбульского клуба задумывается не только о том, чтобы сняться с чемпионата, отказавшись от амбиций замахнуться на очередной титул, но и вовсе сменить чемпионат.

Как сообщает BPT Spor, «канарейки» рассматривают варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, а также несколько из топ-5 – Испании, Франции и Италии.

Отметим, что на данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.

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Фенербахче чемпионат Турции по футболу снятие с чемпионата
Источник Twitter
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