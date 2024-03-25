Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат

После вопиющего инцидента с нападением болельщиков после финального свистка календарного матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» руководство стамбульского клуба задумывается не только о том, чтобы сняться с чемпионата, отказавшись от амбиций замахнуться на очередной титул, но и вовсе сменить чемпионат.

Как сообщает BPT Spor, «канарейки» рассматривают варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, а также несколько из топ-5 – Испании, Франции и Италии.

Отметим, что на данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.