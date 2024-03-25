Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат
Стамбульский клуб рассматривает сразу несколько вариантов
После вопиющего инцидента с нападением болельщиков после финального свистка календарного матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» руководство стамбульского клуба задумывается не только о том, чтобы сняться с чемпионата, отказавшись от амбиций замахнуться на очередной титул, но и вовсе сменить чемпионат.
Как сообщает BPT Spor, «канарейки» рассматривают варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, а также несколько из топ-5 – Испании, Франции и Италии.
Отметим, что на данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.
Ertem Şener: Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar. Muhtemel ligler:— BPT (@bpthaber) March 24, 2024
Belçika
Hollanda
İspanya
Fransa
İtalya pic.twitter.com/EdY9KnMMwh
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