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  4. Даниил КРЕВСУН: «Со временем хочу пробиться в первую команду Боруссии Д»
Германия
25 марта 2024, 16:38 | Обновлено 25 марта 2024, 16:39
199
0

Даниил КРЕВСУН: «Со временем хочу пробиться в первую команду Боруссии Д»

Полузащитник юношеской сборной Украины поделился планами на будущее

25 марта 2024, 16:38 | Обновлено 25 марта 2024, 16:39
199
0
Даниил КРЕВСУН: «Со временем хочу пробиться в первую команду Боруссии Д»
ФК Боруссия Д. Даниил Кревсун

Полузащитник юношеской сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун рассказал об отличиях в тренировочном процессе между клубом и сборной, а также поделился планами на будущее.

- Прежде всего , футбол в «Боруссии» значительно быстрее и более физический. Многие ребята здесь высокие и лучше физически готовы.

- На что делается акцент на тренировках в «Боруссии»?

- В Дортмунде чаще делается ставка на игру 1 в 1, быстрое принятие решений с мячом.

- Со следующего лета Вы будете играть за «Боруссию» Дортмунд U-23 в третьей Бундеслиге. У Вас были разговоры с Эдином Терзичем и его тренерским штабом? Говорили ли о предстоящей поездке на тренировочные сборы с первой командой?

- Нет , об этом речь еще не шла. Я подписал контракт с командой U-23, буду тренироваться с ними. Если все будет хорошо, то шанс должен появиться.

- Цели, которые Вы ставите себе в ближайшее время в «Боруссии»?

- Я хочу дебютировать в третьей Бундеслиге. Далее пробиться в первую команду. Впрочем, прежде всего выиграть чемпионат U-19, это будет очень хорошо. Считаю, что у нас есть все шансы это сделать.

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Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд U-19 чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Football.ua
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