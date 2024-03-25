Даниил КРЕВСУН: «Со временем хочу пробиться в первую команду Боруссии Д»

Полузащитник юношеской сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун рассказал об отличиях в тренировочном процессе между клубом и сборной, а также поделился планами на будущее.

- Прежде всего , футбол в «Боруссии» значительно быстрее и более физический. Многие ребята здесь высокие и лучше физически готовы.

- На что делается акцент на тренировках в «Боруссии»?

- В Дортмунде чаще делается ставка на игру 1 в 1, быстрое принятие решений с мячом.

- Со следующего лета Вы будете играть за «Боруссию» Дортмунд U-23 в третьей Бундеслиге. У Вас были разговоры с Эдином Терзичем и его тренерским штабом? Говорили ли о предстоящей поездке на тренировочные сборы с первой командой?

- Нет , об этом речь еще не шла. Я подписал контракт с командой U-23, буду тренироваться с ними. Если все будет хорошо, то шанс должен появиться.

- Цели, которые Вы ставите себе в ближайшее время в «Боруссии»?

- Я хочу дебютировать в третьей Бундеслиге. Далее пробиться в первую команду. Впрочем, прежде всего выиграть чемпионат U-19, это будет очень хорошо. Считаю, что у нас есть все шансы это сделать.