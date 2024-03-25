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  4. Хавбек сборной Исландии: «Украина сильнее Израиля. Выход на Евро – мечта»
Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 16:11 |
856
0

Хавбек сборной Исландии: «Украина сильнее Израиля. Выход на Евро – мечта»

Палссон рассчитывает на успех

25 марта 2024, 16:11 |
856
0
Хавбек сборной Исландии: «Украина сильнее Израиля. Выход на Евро – мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Исландии Виктор Палссон заявил, что после успеха в матче с Израилем (4:1) команду ждет тяжелый поединок с Украиной в финале отбора на Евро-2024.

«Мы находимся в ожидании этого матча. У нас позитивный настой и мы сфокусированы. Конечно, для нас выход на Евро-2024 – это мечта. Украина – намного более сильная команда, чем Израиль. Все знают их индивидуальных игроков».

«Нам будет очень тяжело, и я не вижу, почему мы не можем их обыграть», – сказал Палссон.

Матч Украина - Исландия состоится 26 марта.

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