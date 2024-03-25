Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Грузия отдаст все силы, чтобы выйти на Евро»

Вингер сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Греции:

«Отдадим все, что в наших силах. Мы уважаем соперника, но осознаем свои сильные стороны и верим в себя и наших болельщиков. Я нахожусь в хорошей форме и надеюсь помочь команде победить. Неважно, кто забьет голы, главное – вы,,ходить на поле бороться и побеждать».

Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.