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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Грузия отдаст все силы, чтобы выйти на Евро»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 16:13 | Обновлено 25 марта 2024, 16:14
928
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Грузия отдаст все силы, чтобы выйти на Евро»

Вингер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча против Греции

25 марта 2024, 16:13 | Обновлено 25 марта 2024, 16:14
928
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Грузия отдаст все силы, чтобы выйти на Евро»
УЕФА. Хвича Кварацхелия

Вингер сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Греции:

«Отдадим все, что в наших силах. Мы уважаем соперника, но осознаем свои сильные стороны и верим в себя и наших болельщиков. Я нахожусь в хорошей форме и надеюсь помочь команде победить. Неважно, кто забьет голы, главное – вы,,ходить на поле бороться и побеждать».

Матч Грузия – Греция состоится 26 марта в 19:00 по киевскому времени.

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Хвича Кварацхелия сборная Грузии по футболу сборная Греции по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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