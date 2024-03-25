«Просил дать еще полгода». Шаран поведал, как Ребров забрал у него Яремчука

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, как тогдашний коуч киевского «Динамо» Сергей Ребров забрал у него нападающего Романа Яремчука.

– Какие основные достоинства Яремчука Вы можете выделить как его бывший тренер?

– Профессионализм и желание. Он очень любит футбол. Когда он пришел в «Александрию», то не ожидал, что я со своим тренерским штабом сразу буду доверять ему. Однако я увидел хорошую школу, тактическую обученность, неплохую скорость и постоянную нацеленность на ворота. Это мне понравилось. Я начал ему доверять. Он заиграл и помог «Александрии».

Помню, как президент Сергей Анатольевич Кузьменко на банкете после завершения первой части сезона, когда уже было известно, что Ромчик возвращается в «Динамо», очень тепло его поздравил. Было разочарование, что он не останется в «Александрии» до конца сезона.

Сергей Станиславович Ребров сразу сказал мне, что собирается его забирать. Я просил дать еще полгода, чтобы парень добавил в своей игре. Очень жаль, что договориться не удалось. Ромчик вернулся в «Динамо» и не заиграл там. Думаю, лучше бы тогда он еще остался у меня в «Александрии», которая хорошо выступала.

– Возможно, тогда Вы увидели какие-то недостатки в его игре?

– Он хотел играть на чистых мячах. Я, конечно, обратил на это внимание и сказал: «Рома, без борьбы в футбол не играют. Надо вступать в отбор». И он меня услышал. Показательный момент был в матче в Полтаве с «Ворсклой» (2:2), когда уже на восьмой секунде Яремчук забил мяч благодаря тому, что побежал прессинговать защитника и воспользовался его ошибкой, после чего реализовал выход один на один с вратарем.

Ранее Владимир Шаран рассказал, чем именно Яремчук перевернул игру против Боснии и Герцеговины.