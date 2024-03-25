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Англия
25 марта 2024, 15:36 | Обновлено 25 марта 2024, 15:40
438
0

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед поборются за одноклубника Миколенко

Джарред Брантуэйт заинтересовал клубы из Манчестера

25 марта 2024, 15:36 | Обновлено 25 марта 2024, 15:40
438
0
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед поборются за одноклубника Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарред Брантуэйт

21-летний защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы летом хотят укрепить защитную линию и нацелены на лидера «Эвертона», в контракте которого прописала клаусула в 70 миллионов евро.

Однако по информации источника, «МЮ» летом придется выдержать конкуренцию со стороны еще двух грандов – «Манчестер Сити» и «Реала».

Джарред Брантуэйт выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне АПЛ сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола. Гарет Саутейт впервые вызвал Брантуэйта в сборную Англии, в составе которой он может дебютировать во вторник в матче против Бельгии.

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Источник Daily Mail
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