Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед поборются за одноклубника Миколенко

21-летний защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы летом хотят укрепить защитную линию и нацелены на лидера «Эвертона», в контракте которого прописала клаусула в 70 миллионов евро.

Однако по информации источника, «МЮ» летом придется выдержать конкуренцию со стороны еще двух грандов – «Манчестер Сити» и «Реала».

Джарред Брантуэйт выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне АПЛ сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола. Гарет Саутейт впервые вызвал Брантуэйта в сборную Англии, в составе которой он может дебютировать во вторник в матче против Бельгии.