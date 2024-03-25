Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда и капитан Атлетико продлил контракт с клубом
Испания
25 марта 2024, 15:43 | Обновлено 25 марта 2024, 15:44
563
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда и капитан Атлетико продлил контракт с клубом

Коке останется в Мадриде как минимум до завершения сезона 2024/25

25 марта 2024, 15:43 | Обновлено 25 марта 2024, 15:44
563
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда и капитан Атлетико продлил контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до завершения сезона 2024/25. На тот момент футболисту будет уже 33 года.

Коке находится в первой команде «матрасников» с января 2011 года. За это время на профессиональном уровне он выступал только за «Атлетико» и национальную сборную Испании.

В этом сезоне Коке провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.

По теме:
Манчестер Юнайтед предложит лидеру команды новый контракт
Кроос дал оценку вероятному переходу Мбаппе в Реал
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Коке Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Футбол | 24 марта 2024, 15:19 22
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен

«Сине-желтые» пока не выигрывали таких встреч

Бегство из пустыни: как Хендерсон пытается восстановить репутацию и карьеру
Футбол | 25 марта 2024, 15:08 0
Бегство из пустыни: как Хендерсон пытается восстановить репутацию и карьеру
Бегство из пустыни: как Хендерсон пытается восстановить репутацию и карьеру

Рассказываем о непростом сезоне бывшего лидера Ливерпуля

Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 25.03.2024, 09:15
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Футбол | 25.03.2024, 14:32
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 04:35
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
24.03.2024, 06:08 1
Теннис
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 5
Бокс
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 66
Футбол
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
25.03.2024, 07:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем