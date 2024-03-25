ОФИЦИАЛЬНО. Легенда и капитан Атлетико продлил контракт с клубом
Коке останется в Мадриде как минимум до завершения сезона 2024/25
Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке.
Отмечается, что новое соглашение будет действовать до завершения сезона 2024/25. На тот момент футболисту будет уже 33 года.
Коке находится в первой команде «матрасников» с января 2011 года. За это время на профессиональном уровне он выступал только за «Атлетико» и национальную сборную Испании.
В этом сезоне Коке провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
Koke, historia del Atlético de Madrid.— Atlético de Madrid (@Atleti) March 25, 2024
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