Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил ситуацию с нападающими в сборной Украины накануне решающего матча за выход на Евро-2024 против национальной команды Исландии.

– Кто на ваш взгляд сыграет с исландцами?

– Ох, мне трудно сказать. Не думаю, что Сергей Станиславович Ребров изменит схему на решающую игру и выпустит Яремчука с Довбиком одновременно в старте. Хотя, все может быть. Все же думаю, что играть мы будем с одним ярко выраженным форвардом.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.