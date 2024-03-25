Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
Известный украинский тренер оценил ситуацию с нападающими в сборной
Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил ситуацию с нападающими в сборной Украины накануне решающего матча за выход на Евро-2024 против национальной команды Исландии.
– Кто на ваш взгляд сыграет с исландцами?
– Ох, мне трудно сказать. Не думаю, что Сергей Станиславович Ребров изменит схему на решающую игру и выпустит Яремчука с Довбиком одновременно в старте. Хотя, все может быть. Все же думаю, что играть мы будем с одним ярко выраженным форвардом.
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.
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