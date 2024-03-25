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  4. Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 14:32 |
487
0

Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»

Известный украинский тренер оценил ситуацию с нападающими в сборной

25 марта 2024, 14:32 |
487
0
Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
ФК Минай. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил ситуацию с нападающими в сборной Украины накануне решающего матча за выход на Евро-2024 против национальной команды Исландии.

– Кто на ваш взгляд сыграет с исландцами?

– Ох, мне трудно сказать. Не думаю, что Сергей Станиславович Ребров изменит схему на решающую игру и выпустит Яремчука с Довбиком одновременно в старте. Хотя, все может быть. Все же думаю, что играть мы будем с одним ярко выраженным форвардом.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Владимир Шаран сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Сергей Ребров Роман Яремчук Артем Довбик
Источник Украинский футбол
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