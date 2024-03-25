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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 14:10 | Обновлено 25 марта 2024, 14:11
2378
5

ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете

Александр не теряет чувства юмора ни на минуту

25 марта 2024, 14:10 | Обновлено 25 марта 2024, 14:11
2378
5
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
УАФ. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко подколол вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина в самолете.

- Вот видно сразу, что это Английская Премьер-лига. Люди умеют работать на камеру, – сказал прессаташе национальной команды Александр Гливинский, снимая Зинченко.

- Вот, вот это уровень, – сказал Александр, попросив повернуть камеру на Андрея Лунина.

Отметим, что Лунин сейчас является основным вратарем мадридского гранда. В этом сезоне он уже сыграл 23 матча, 10 из которых отстоял без пропущенных голов.

Напомним, что финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве и начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по Киеву).

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Источник Sport.ua
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myroslavmail
"новина" з гівна і палок
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serhiy
Зіна б ще так грав як звездить - було б добре !
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Igrok4
У Гливінського дотепніше)
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Boodya
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Зина популист.
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