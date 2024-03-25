ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете

Полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко подколол вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина в самолете.

- Вот видно сразу, что это Английская Премьер-лига. Люди умеют работать на камеру, – сказал прессаташе национальной команды Александр Гливинский, снимая Зинченко. - Вот, вот это уровень, – сказал Александр, попросив повернуть камеру на Андрея Лунина.

Отметим, что Лунин сейчас является основным вратарем мадридского гранда. В этом сезоне он уже сыграл 23 матча, 10 из которых отстоял без пропущенных голов.

Напомним, что финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве и начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по Киеву).