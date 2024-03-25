Ига Свёнтек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче 4-го раунда основы полька сыграет против Екатерины Александровой (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№20 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).

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