Ига Свёнтек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Майами
26 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче 4-го раунда основы полька сыграет против Екатерины Александровой (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№20 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки
Ига в трех сетах выиграла у Линды в 1/16 финала престижных соревнований