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WTA
25 марта 2024, 13:46 | Обновлено 25 марта 2024, 13:47
237
0

Ига Свёнтек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Майами

25 марта 2024, 13:46 | Обновлено 25 марта 2024, 13:47
237
0
Ига Свёнтек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

26 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче 4-го раунда основы полька сыграет против Екатерины Александровой (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№20 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).

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WTA Майами смотреть онлайн Ига Свёнтек Екатерина Александрова
Источник Sport.ua
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