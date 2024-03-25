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Англия
25 марта 2024, 13:47 |
242
0

Манчестер Юнайтед предложит лидеру команды новый контракт

Сам Рэтклифф впечатлился игрой Скотта Мактоминея

25 марта 2024, 13:47 |
242
0
Манчестер Юнайтед предложит лидеру команды новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Английский «Манчестер Юнайтед» сделает предложение о продлении контракта шотландскому полузащитнику Скотту Мактоминею.

Новый совладелец клуба Джим Рэтклифф был впечатлен игрой 27-летнего футболиста и вместе с партнерами считает, что тот может стать ключевым игроком команды в будущем.

Согласно действующему контракту, истекающему летом 2025-го, шотландец получает 60 тысяч фунтов в неделю. Руководство «красных дьяволов» готово предложить Мактоминею удвоение зарплаты и продление срока пребывания в «красном» Манчестере.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету шотландца 34 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Скотт Мактоминей Манчестер Юнайтед продление контракта Джим Рэтклифф
Источник Goal.com
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