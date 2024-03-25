ATP25 марта 2024, 13:12 |
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Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го круга в Майами
25 марта 2024, 13:12 |
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26 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.
В матче 3-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против испанца Карлоса Алькараса (№2 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
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Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис проиграл.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Лоренцо Музетти (№24 ATP) или Бена Шелтона (№17 ATP).
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