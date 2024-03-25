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ATP
25 марта 2024, 13:12 |
48
0

Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го круга в Майами

25 марта 2024, 13:12 |
48
0
Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

26 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 3-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против испанца Карлоса Алькараса (№2 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис проиграл.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Лоренцо Музетти (№24 ATP) или Бена Шелтона (№17 ATP).

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Гаэль Монфис ATP Майами смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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