Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца

«Барселона» может продать нападающего Витора Роке предстоящим летом, несмотря на то, что 19-летний бразилец присоединился к каталонскому клубу лишь в январе 2024 года. Об этом сообщил агент игрока Андре Кюри.

Из-за высокой конкуренции Роке успел провести за «блау-гранас» лишь 239 игровых минут. Испытывающая нехватку денежных средств «Барселона» может сократить свои траты, продав нападающего с выгодой. Бразилец был куплен за 31 млн евро фиксированных средств, а еще 30 «Барса» может выплатить «Атлетико Паранаэнсе» в качестве бонусов.

«На данный момент существует очередь из клубов, которые были бы готовы подписать его за 50 млн евро. «Барса» заплатила только десять, так что это была бы стоящая операция. Три подобные сделки, и они бы решили свои финансовые проблемы.

«Барса» платит по 5 миллионов каждые шесть месяцев, пока не выплатит фиксированную сумму в размере 31 млн евро. И, чтобы соответствовать всем бонусным выплатам, Витор должен играть в стартовом составе. Если он будет играть в стартовом составе «Барсы» в 20 лет, цена на него наверняка составит 200 млн евро. Он очень хорош физически и очень силен морально, и ему нужны минуты, чтобы показать это на поле», — рассказал агент в эфире радиостанции RAC1.