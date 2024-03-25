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  4. Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Испания
25 марта 2024, 12:59 |
964
1

Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца

Витор Роке успел провести за «блау-гранас» лишь 239 игровых минут

25 марта 2024, 12:59 |
964
1
Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

«Барселона» может продать нападающего Витора Роке предстоящим летом, несмотря на то, что 19-летний бразилец присоединился к каталонскому клубу лишь в январе 2024 года. Об этом сообщил агент игрока Андре Кюри.

Из-за высокой конкуренции Роке успел провести за «блау-гранас» лишь 239 игровых минут. Испытывающая нехватку денежных средств «Барселона» может сократить свои траты, продав нападающего с выгодой. Бразилец был куплен за 31 млн евро фиксированных средств, а еще 30 «Барса» может выплатить «Атлетико Паранаэнсе» в качестве бонусов.

«На данный момент существует очередь из клубов, которые были бы готовы подписать его за 50 млн евро. «Барса» заплатила только десять, так что это была бы стоящая операция. Три подобные сделки, и они бы решили свои финансовые проблемы.

«Барса» платит по 5 миллионов каждые шесть месяцев, пока не выплатит фиксированную сумму в размере 31 млн евро. И, чтобы соответствовать всем бонусным выплатам, Витор должен играть в стартовом составе. Если он будет играть в стартовом составе «Барсы» в 20 лет, цена на него наверняка составит 200 млн евро. Он очень хорош физически и очень силен морально, и ему нужны минуты, чтобы показать это на поле», — рассказал агент в эфире радиостанции RAC1.

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Источник Forbes
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pol-55
Угу,скільки їх було в 19,а скільки в 29 *Если звезды зажигають,знасит это кому то нужно*
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