ФОТО. Реал выпустил четвертый комплект формы, его создал культовый модельер
В гостевом матче против «Валенсии» мадридцы вынуждены были одевать прошлогоднюю экипировку
Мадридский «Реал» выпустил четвертый комплект формы в сотрудничестве с культовым японским модельером Едзи Ямамото.
Комплект выполнен в фиолетовом цвете. На футболке изображены фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.
Отметим, основной комплект «сливочных» традиционно белого цвета, а второй и третий – с оттенками черного. Примечательно, что в связи с этим «Реал» в выездном поединке нынешнего сезона против «Валенсии» вынужден был одевать прошлогоднюю форму пурпурного цвета, чтобы отличаться по цветовой гамме от «летучих мышей».
Отметим, что «Реал» за 9 туров до финиша сезона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Барселону» на восемь очков.
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