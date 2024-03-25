ФОТО. Реал выпустил четвертый комплект формы, его создал культовый модельер

Мадридский «Реал» выпустил четвертый комплект формы в сотрудничестве с культовым японским модельером Едзи Ямамото.

Комплект выполнен в фиолетовом цвете. На футболке изображены фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.

Отметим, основной комплект «сливочных» традиционно белого цвета, а второй и третий – с оттенками черного. Примечательно, что в связи с этим «Реал» в выездном поединке нынешнего сезона против «Валенсии» вынужден был одевать прошлогоднюю форму пурпурного цвета, чтобы отличаться по цветовой гамме от «летучих мышей».

Отметим, что «Реал» за 9 туров до финиша сезона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Барселону» на восемь очков.