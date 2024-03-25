WTA25 марта 2024, 11:23 |
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Калинина / Ястремская – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами
25 марта 2024, 11:23 |
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25 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
В матче второго раунда украинки сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №7. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс – Сюко Аояма / Александра Крунич.
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