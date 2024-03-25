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  4. Калинина / Ястремская – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 марта 2024, 11:23 |
102
0

Калинина / Ястремская – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами

25 марта 2024, 11:23 |
102
0
Калинина / Ястремская – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче второго раунда украинки сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №7. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс – Сюко Аояма / Александра Крунич.

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Николь Мелихар Эллен Перес WTA Майами Ангелина Калинина Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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