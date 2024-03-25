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Англия
25 марта 2024, 10:44 |
433
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Холанд откровенно рассказал, что его раздражает в правилах футбола

Выбор форварда, честно говоря, удивил

25 марта 2024, 10:44 |
433
0
Холанд откровенно рассказал, что его раздражает в правилах футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлінг Холанд

Обладатель «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов по итогам сезона-2022/2023 норвежец Эрлинг Холанд откровенно поделился, какие футбольные правила он изменил, если бы у него была такая возможность.

«Когда бросаешь аут в ту или иную сторону, не важно, нужно убедиться, что держишь мяч двумя руками. Я даже не знаю правил, если решу бросить аут, то, скорее всего, сделаю это неправильно. Неважно, как ты бросаешь – прямо вниз, вверх или еще как-то. Я бы это изменил.

И нельзя воровать слишком много метров при ауте, должен быть предел того, сколько ты можешь пройти и сколько времени ты можешь занять. Думаю, так и будет в будущем», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в комментарии Daily Mail.

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Эрлинг Холанд правила футбола Манчестер Сити
Источник Daily Mail
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