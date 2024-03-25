Холанд откровенно рассказал, что его раздражает в правилах футбола

Обладатель «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов по итогам сезона-2022/2023 норвежец Эрлинг Холанд откровенно поделился, какие футбольные правила он изменил, если бы у него была такая возможность.

«Когда бросаешь аут в ту или иную сторону, не важно, нужно убедиться, что держишь мяч двумя руками. Я даже не знаю правил, если решу бросить аут, то, скорее всего, сделаю это неправильно. Неважно, как ты бросаешь – прямо вниз, вверх или еще как-то. Я бы это изменил.

И нельзя воровать слишком много метров при ауте, должен быть предел того, сколько ты можешь пройти и сколько времени ты можешь занять. Думаю, так и будет в будущем», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в комментарии Daily Mail.