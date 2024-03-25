Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче 4-го раунда основы украинка сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№68 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Батча Бухгольца после матча Серундоло – Хачанов. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В 1/4 финала победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№32 WTA) или Кэти Бултер (№30 WTA).

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