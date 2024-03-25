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Лига наций
25 марта 2024, 08:01 | Обновлено 25 марта 2024, 08:08
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0

Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ

В финале американской команде противостояла сборная Мексики

25 марта 2024, 08:01 | Обновлено 25 марта 2024, 08:08
1005
0
Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 25 марта в Арлингтоне (США) состоялся финальный матч розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ, в котором отношения выяснили сборные США и Мексики.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу американской команды.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд и остается единственным триумфатором турнира в истории.

В матче за итоговое третье место сборная Ямайки оказалась сильнее команды Панамы – 1:0.

Лига наций КОНКАКАФ 2023/2024

Финал, 25 марта 2024

Мексика – США 0:2

Голы: Адамс, 45, Рейна, 63.

Матч за 3-е место, 25 марта 2024

Ямайка – Панама – 1:0

Гол: Лембикиса, 42.

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Источник Sport.ua
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