Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ
В финале американской команде противостояла сборная Мексики
В ночь на 25 марта в Арлингтоне (США) состоялся финальный матч розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ, в котором отношения выяснили сборные США и Мексики.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу американской команды.
Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд и остается единственным триумфатором турнира в истории.
В матче за итоговое третье место сборная Ямайки оказалась сильнее команды Панамы – 1:0.
Лига наций КОНКАКАФ 2023/2024
Финал, 25 марта 2024
Мексика – США – 0:2
Голы: Адамс, 45, Рейна, 63.
Матч за 3-е место, 25 марта 2024
Ямайка – Панама – 1:0
Гол: Лембикиса, 42.
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