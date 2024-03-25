Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ

В ночь на 25 марта в Арлингтоне (США) состоялся финальный матч розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ, в котором отношения выяснили сборные США и Мексики.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу американской команды.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд и остается единственным триумфатором турнира в истории.

В матче за итоговое третье место сборная Ямайки оказалась сильнее команды Панамы – 1:0.

Лига наций КОНКАКАФ 2023/2024

Финал, 25 марта 2024

Мексика – США – 0:2

Голы: Адамс, 45, Рейна, 63.

Матч за 3-е место, 25 марта 2024

Ямайка – Панама – 1:0

Гол: Лембикиса, 42.