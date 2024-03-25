Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Шахтер
Поединок пройдет 30 марта в 13:00 в Киеве
В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Шахтер» Донецк.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 18 очков. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 19 поединках команда набрала 43 очка.
Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.
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