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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 07:48 | Обновлено 25 марта 2024, 07:49
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0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Шахтер

Поединок пройдет 30 марта в 13:00 в Киеве

25 марта 2024, 07:48 | Обновлено 25 марта 2024, 07:49
72
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Шахтер
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 18 очков. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 19 поединках команда набрала 43 очка.

Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.

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Источник Sport.ua
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