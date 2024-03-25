Сергей Кравченко назвал главные плюсы товарищеского матча с Кривбассом
Тренер «Александрии» доволен, что игроки получили нагрузку
Сергей Кравченко, который остался руководить «Александрией» в связи с работой в молодежной сборной Руслана Ротаня, прокомментировал результат контрольного матча с «Кривбассом».
«Это была важная для нас игра в физическом плане. Надо было выполнить беговую работу, физическую нагрузку. Много игроков не было: шесть поехало в олимпийскую сборную, один – в U19. Первые 60 минут были равны, а следующие – уже задействовали много молодежи. Но ничего страшного. Это опыт для них. Мы довольны спаррингом.
Завтра восстановление, послезавтра – выходной. И готовимся к «Минаю», – сказал он.
«Александрия» занимает 11-е место в УПЛ. Команда набрала 23 очка в 20 поединках.
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