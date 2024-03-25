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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 05:30 | Обновлено 25 марта 2024, 05:37
204
0

Сергей Кравченко назвал главные плюсы товарищеского матча с Кривбассом

Тренер «Александрии» доволен, что игроки получили нагрузку

25 марта 2024, 05:30 | Обновлено 25 марта 2024, 05:37
204
0
Сергей Кравченко назвал главные плюсы товарищеского матча с Кривбассом
Скриншот. Сергей Кравченко

Сергей Кравченко, который остался руководить «Александрией» в связи с работой в молодежной сборной Руслана Ротаня, прокомментировал результат контрольного матча с «Кривбассом».

«Это была важная для нас игра в физическом плане. Надо было выполнить беговую работу, физическую нагрузку. Много игроков не было: шесть поехало в олимпийскую сборную, один – в U19. Первые 60 минут были равны, а следующие – уже задействовали много молодежи. Но ничего страшного. Это опыт для них. Мы довольны спаррингом.

Завтра восстановление, послезавтра – выходной. И готовимся к «Минаю», – сказал он.

«Александрия» занимает 11-е место в УПЛ. Команда набрала 23 очка в 20 поединках.

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Сергей Кравченко Александрия Кривбасс Кривой Рог контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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