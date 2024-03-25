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25 марта 2024, 02:57 |
42
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23

25 марта в 12:15 состоится контрольный поединок сборных в японской Фукуоке

25 марта 2024, 02:57 |
42
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23
УАФ. Руслан Ротань

25 марта олимпийская сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра пройдет в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока, и начнется в 12:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда U-23 под руководством Руслана Ротаня за неделю провела учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.

Украинская сборная в июле выступит в футбольном турнире Олимпиады-2024 во Франции, где ее соперником в группе будут Аргентина U-23, Марокко U-23 и третья команда Кубка Азии U-23.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23

Видеотрансляцию поединка проводит Украинская ассоциация футбола (УАФ) на YouTube.

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Источник Sport.ua
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