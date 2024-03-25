Где смотреть онлайн товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23
25 марта в 12:15 состоится контрольный поединок сборных в японской Фукуоке
25 марта олимпийская сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против команды Японии U-23.
Игра пройдет в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока, и начнется в 12:15 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда U-23 под руководством Руслана Ротаня за неделю провела учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.
Украинская сборная в июле выступит в футбольном турнире Олимпиады-2024 во Франции, где ее соперником в группе будут Аргентина U-23, Марокко U-23 и третья команда Кубка Азии U-23.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23
Видеотрансляцию поединка проводит Украинская ассоциация футбола (УАФ) на YouTube.
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