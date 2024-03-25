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Англия
25 марта 2024, 02:56 | Обновлено 25 марта 2024, 03:00
29
0

Клуб АПЛ хочет переманить к себе спортивного директора Бенфики

Руи Педру Браз заинтересовал Ньюкасл

25 марта 2024, 02:56 | Обновлено 25 марта 2024, 03:00
29
0
Клуб АПЛ хочет переманить к себе спортивного директора Бенфики
Instagram ruipedrobraz04

«Ньюкасл» планирует пригласить к себе на должность спортивного директора португальца Руи Педру Браза, который сейчас занимает аналогичную должность в португальской «Бенфике».

«Сороки» ищут замену для Дэна Эшворта. Этот менеджер уйдет в «Манчестер Юнайтед». Ещё одним кандидатом ему на замену считают Тьягу Пинту, который несколько недель назад ушел из «Ромы».

45-летний Браз на этих выходных летал в Лондон, чтобы провести собеседование с представителями клуба АПЛ. Президент «Бенфики» Руи Кошта дал добро на начало контактов своего подопечного с руководством «Ньюкасла».

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Ньюкасл Бенфика чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
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