Клуб АПЛ хочет переманить к себе спортивного директора Бенфики

«Ньюкасл» планирует пригласить к себе на должность спортивного директора португальца Руи Педру Браза, который сейчас занимает аналогичную должность в португальской «Бенфике».

«Сороки» ищут замену для Дэна Эшворта. Этот менеджер уйдет в «Манчестер Юнайтед». Ещё одним кандидатом ему на замену считают Тьягу Пинту, который несколько недель назад ушел из «Ромы».

45-летний Браз на этих выходных летал в Лондон, чтобы провести собеседование с представителями клуба АПЛ. Президент «Бенфики» Руи Кошта дал добро на начало контактов своего подопечного с руководством «Ньюкасла».