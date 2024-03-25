Бывший игрок сборной Франции заступился за Ромелу Лукаку

Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе считает, что Ромелу Лукаку идеально справляется с критикой в свою сторону.

«Он отличный футболист, который забивает голы, где бы он ни был.

Его часто критикуют, но психологически он сильный парень. Кажется, что критика делает его лучше, а это очень здорово», – сказал Сиссе.

30-летний бельгийский нападающий принадлежит «Челси». В этом сезоне Ромелу играет за «Рому» на правах аренды. Во всех турнирах за «волков» форвард забил 18 голов за 37 матчей. Портал transfermarkt оценивает Лукаку в 30 млн евро.