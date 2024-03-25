Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок сборной Франции заступился за Ромелу Лукаку
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 02:10 | Обновлено 25 марта 2024, 02:14
127
0

Бывший игрок сборной Франции заступился за Ромелу Лукаку

Джибриль Сиссе восхищен умением Лукаку переносить психологические трудности

25 марта 2024, 02:10 | Обновлено 25 марта 2024, 02:14
127
0
Бывший игрок сборной Франции заступился за Ромелу Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе считает, что Ромелу Лукаку идеально справляется с критикой в свою сторону.

«Он отличный футболист, который забивает голы, где бы он ни был.

Его часто критикуют, но психологически он сильный парень. Кажется, что критика делает его лучше, а это очень здорово», – сказал Сиссе.

30-летний бельгийский нападающий принадлежит «Челси». В этом сезоне Ромелу играет за «Рому» на правах аренды. Во всех турнирах за «волков» форвард забил 18 голов за 37 матчей. Портал transfermarkt оценивает Лукаку в 30 млн евро.

По теме:
МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»
ВИДЕО. Девять лет назад Динамо разгромило Эвертон в Лиге Европы
Экс-форвард Интера и Ювентуса: «Жизнь ускользает из моих рук»
Джибриль Сиссе Ромелу Лукаку Рома Рим
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24 марта 2024, 07:05 5
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем

21 эйс на двоих в первом сете. Гарсия и Осака провели 3-й матч в 2024 году
Теннис | 25 марта 2024, 00:06 3
21 эйс на двоих в первом сете. Гарсия и Осака провели 3-й матч в 2024 году
21 эйс на двоих в первом сете. Гарсия и Осака провели 3-й матч в 2024 году

Каролин обыграла Наоми в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами

Драма в Австралии. Сайнс выиграл гонку, дубль Феррари, сход Ферстаппена
Авто/мото | 24.03.2024, 07:26
Драма в Австралии. Сайнс выиграл гонку, дубль Феррари, сход Ферстаппена
Драма в Австралии. Сайнс выиграл гонку, дубль Феррари, сход Ферстаппена
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:08
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
Футбол | 25.03.2024, 01:01
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 22
Теннис
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
23.03.2024, 06:55 14
Бокс
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 1
Футбол
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
24.03.2024, 15:19 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем