Другие новости25 марта 2024, 01:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 марта 2024, 01:57 |
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В понедельник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
12:15 Япония U-23 – Украина U-23
14:00 Буде-Глимт – Мольде
15:00 Кипр – Сербия
КИБЕРСПОРТ (Dota 2)
12:00 NaVi – Yellow Submarine
КИБЕРСПОРТ (LOL)
21:00 G2 eSports – Team Vitality
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