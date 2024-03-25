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25 марта 2024, 01:57 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 марта 2024, 01:57 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
УАФ. Руслан Ротань

В понедельник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:15 Япония U-23 – Украина U-23

Ggbet 2.34 – 3.41 – 2.91

14:00 Буде-Глимт – Мольде

Ggbet 2.73 – 3.76 – 2.31

15:00 Кипр – Сербия

Ggbet 11.12 – 5.65 – 1.25

КИБЕРСПОРТ (Dota 2)

12:00 NaVi – Yellow Submarine

Ggbet 1.11 – 5.91

КИБЕРСПОРТ (LOL)

21:00 G2 eSports – Team Vitality

Ggbet 1.30 – 3.39

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Источник Sport.ua
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