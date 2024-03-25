СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта

В понедельник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:15 Япония U-23 – Украина U-23

2.34 – 3.41 – 2.91

14:00 Буде-Глимт – Мольде

2.73 – 3.76 – 2.31

15:00 Кипр – Сербия

11.12 – 5.65 – 1.25

КИБЕРСПОРТ (Dota 2)

12:00 NaVi – Yellow Submarine

1.11 – 5.91

КИБЕРСПОРТ (LOL)

21:00 G2 eSports – Team Vitality

1.30 – 3.39