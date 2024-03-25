ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта

В понедельник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Черногория – Северная Македония

2.49 – 3.13 – 2.88

18:00 Азербайджан – Болгария

2.58 – 3.22 – 2.70

20:00 Швеция – Албания

1.59 – 4.05 – 5.30

ТЕННИС

17:00 Карлос Алькарас – Гаэль Монфис

1.09 – 7.70