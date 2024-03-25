Другие новости25 марта 2024, 01:44 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
Важные события во всех видах спорта
25 марта 2024, 01:44 |
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В понедельник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Черногория – Северная Македония
18:00 Азербайджан – Болгария
20:00 Швеция – Албания
ТЕННИС
17:00 Карлос Алькарас – Гаэль Монфис
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