25 марта в 19:00 состоится пресс-конференция Сергея Реброва в польском Вроцлаве, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

21 марта сине-желтые совершили камбек и обыграли команду Боснии и Герцеговины (2:1).

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26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция