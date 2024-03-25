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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 00:23 | Обновлено 25 марта 2024, 00:29
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Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта в 19:00 коуч сборной Украины расскажет о матче Евро-2024 с Исландией

25 марта 2024, 00:23 | Обновлено 25 марта 2024, 00:29
423
0
Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

25 марта в 19:00 состоится пресс-конференция Сергея Реброва в польском Вроцлаве, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

21 марта сине-желтые совершили камбек и обыграли команду Боснии и Герцеговины (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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