Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 марта в 19:00 коуч сборной Украины расскажет о матче Евро-2024 с Исландией
25 марта в 19:00 состоится пресс-конференция Сергея Реброва в польском Вроцлаве, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
21 марта сине-желтые совершили камбек и обыграли команду Боснии и Герцеговины (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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