ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина – отличная страна, счастлив работать в Шахтере»

24 марта тренеру вратарей Шахтера Раймонду ван дер Гоуву исполнился 61 год.

– Раймонд, поздравляем с днем рождения! От кого сегодня получили первые поздравления и как обычно проводите этот день?

– Большое спасибо за приветствие! Первые поздравления я получил в 12 часов ночи от сына. Второй меня поздравила жена ранним утром. Как провожу этот день? Когда я был в Нидерландах, я обедал в ресторане со всей семьей. Так мы отпраздновали мой день рождения.

– Очень часто в футболе с днем рождения поздравляют «дружественным коридором».

– В Нидерландах мы этого не делаем, никогда не сталкивался с таким раньше. У нас главный тренер поздравляет игрока с праздником, все говорят пожелания, и очень часто футболист или тренер выступает с маленькой речью перед командой.

– Есть ли в Нидерландах какие-то особые традиции поздравления футболистов и тренеров?

– В основном игрок приносит торт для всей команды.

– Вы впервые отмечаете день рождения в Украине. Какие вообще имеете впечатление от страны, украинцев и клуба за эти месяцы?

– Да, это правда, я нахожусь здесь с января. Конечно, работа имеет определенные особенности из-за войны войны, однако это прекрасная страна, и я чувствую себя очень счастливым в «Шахтере». Полагаю, это дружеский клуб с фантастическими людьми вокруг, топовый клуб. Но есть и некоторые трудности, ведь мы не задерживаемся надолго на одном месте.

– У «Шахтера» впереди решающая часть сезона. Какие ожидания от следующих двух месяцев и чего хотелось бы достичь вместе с командой?

– Думаю, эти два месяца пройдут очень быстро. Мои ожидания? У нас очень талантливая команда, где собраны игроки с большим потенциалом. Так что ожидаю, что мы хорошо выступим, если все будут сфокусированы и будут усердно работать на тренировках. Если мы это сделаем, то останемся на вершине таблицы, на нашей нынешней позиции, и это будет не так-то легко, ведь у нас достаточно молодая команда. Надеюсь, получим один или два трофея: будем играть в полуфинале Кубка, а это очень близко к финалу. Но самый большой вызов – победить в чемпионате. Надеюсь, все будет хорошо. Каждый будет работать на команду, чтобы получить тот результат, к которому стремимся.