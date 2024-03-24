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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 23:37 | Обновлено 24 марта 2024, 23:41
75
0

Основная команда Днепра-1 сыграла двусторонку с юниорами U-19

Голы в ворота юниоров забили: Третьяков, автогол, Филиппов, Леднев и Танчик

24 марта 2024, 23:37 | Обновлено 24 марта 2024, 23:41
75
0
Основная команда Днепра-1 сыграла двусторонку с юниорами U-19
СК Днепр-1

Утримавшись від проведення контрольного матчу під час паузи в чемпіонаті, футболісти «Дніпра-1», тим не менш, без ігрової практики не залишились.

Сьогодні, 24 березня вони провели двосторонню гру з командою U-19. Матч тривав два тайми по 30 хвилин, а за змістом став хорошим уроком, який дали старші товариші юним гравцям (5:0).

Особливо велика перевага основного складу була в перші півгодини. Дуже швидко рахунок відкрив Максим Третьяков. Невдовзі після прострілу Богдана Лєднєва стався автогол; а перед перервою з інтервалом у хвилину свої голи майстерно забили Олександр Філіппов та згадуваний вже Лєднєв. До речі, ще один гол Філіппова був скасований через офсайд.

У другому таймі гра точилася більш рівна, хоча основа нитки гри не втрачала. П’ятий гол забив Володимир Танчик, і це було останнє взяття воріт у цьому матчі.

Тепер спортклубівці продовжать тренувальний процес а готуватимуться до виїзної гри проти «Колоса» (31 березня), очікуючи повернення до лав клубу збірників.

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Днепр-1 Днепр-1 U-19 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Максим Третьяков Богдан Леднев Александр Филиппов Владимир Танчик
Источник СК Днепр-1
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