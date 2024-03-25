Умер культовый экс-президент испанского клуба в возрасте 79 лет

В возрасте 79 лет ушел из жизни Мануэль Руис де Лопера, крупнейший акционер и президент футбольного клуба Бетис в период с 1992 по 2010 годы.

В 1970-е годы он активно поддерживал команду на выездных матчах и отличался щедростью, награждая игроков подарками за достижение выдающихся спортивных результатов. В 1991 году он вступил в Совет директоров клуба, а в декабре того же года стал его вице-президентом.

Под его руководством клуб «Бетис» одержал победу в Кубке Испании в 2005 году и принимал участие в европейских турнирах, таких как Кубок обладателей Кубка и Кубок УЕФА.