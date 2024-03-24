Каролин Гарсия – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров серии Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 229) продолжит выступления на соревнованиях WTA 1000 в Майами (США).

В 1/16 финала тысячника японка сыграет против Каролин Гарсии (Франция, WTA 27). Поединок состоится 3-м запуском на корте GRANDSTAND после игры Фернандес – Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток и 3-я в 2024 году. Счет 2:1 в пользу японки, в этом сезоне девушки «перебились».

В 1/8 финала победительница матча сыграет против 3-й ракетки мира Коко Гофф (США).

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