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WTA
24 марта 2024, 22:55 | Обновлено 24 марта 2024, 22:58
162
0

Ига Свентек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами

24 марта 2024, 22:55 | Обновлено 24 марта 2024, 22:58
162
0
Ига Свентек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Линда Носкова

24 марта первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) проведет поединок 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Прогноз на матч Ига Свентек – Линда Носкова читайте в Telegram!

В 3-м раунде престижных соревнований полька сыграет против Линды Носковой (Чехия, WTA 31). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте STADIUM. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча девушек. Счет 2:1 в пользу польки.

В 1/8 финала победительница матча сыграет против 14-й сеяной Екатерины Александровой.

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Источник Sport.ua
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