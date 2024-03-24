Ига Свентек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами
24 марта первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) проведет поединок 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
Прогноз на матч Ига Свентек – Линда Носкова читайте в Telegram!
В 3-м раунде престижных соревнований полька сыграет против Линды Носковой (Чехия, WTA 31). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте STADIUM. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча девушек. Счет 2:1 в пользу польки.
В 1/8 финала победительница матча сыграет против 14-й сеяной Екатерины Александровой.
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