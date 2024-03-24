​Молодежная сборная Украины U-21 прибыла в Баку на матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Азербайджана.

Поединок пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется 26 марта в 14:00 по киевскому времени.

Ранее, 22 марта, сине-желтая сборная выиграла товарищеский матч с командой Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько.

С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F (15 очков). Столько же баллов набрала команда Англии, но в 6 матчах.

ВИДЕО. Украинская молодежка U-21 прибыла в Баку на матч с Азербайджаном