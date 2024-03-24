В Боливии на тренировке умер футболист. Стали известны причины

В пятницу, 22 марта, в Боливии скончался 24-летний колумбийский футболист Гильермо Денис Бельтран.

Он прибыл на тренировку своей команды «Реал Санта-Крус». Во время занятий он пожаловался на головокружение и нарушение координации, а затем потерял сознание.

Врачи команды сразу же оказали первую помощь игроку, но когда он перестал отвечать на действия медиков, они вызвали скорую и отвезли в больницу.

По дороге у Бельтрана остановилось дыхание, попытки реанимировать его не дали результата.

«Он был больше, чем просто талантливым игроком: он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно», – написано в заявлении «Реала Санта-Крус».

Колумбийский игрок за всю свою карьеру провёл 24 матча, в которых забил один мяч и записал на свой счёт три голевые передачи.