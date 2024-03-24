Составы групп Копа Америка 2024. Без Гондураса: определены все участники
Последним участником турнира 16 команд стала сборная Коста-Рики
Определены все 16 участников Кубка Америки 2024, который пройдет летом в США.
Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, которая в решающем матче за путевку обыграла команду Гондураса (3:1).
Немногим ранее сборная Канады одолела команду Тринидада и Тобаго (2:0) и также вышла в финальный турнир.
Копа Америки 2024 пройдёт с 20 июня по 14 июля в 14 городах США. В турнире примут участие 16 команд (10 из Южной Америки и 6 сборных из региона КОНКАКАФ).
Групповой этап продлится до 2 июля, а четвертьфиналы стартуют 4 июля, в День независимости США. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля.
Копа Америки 2024. Состав групп
- Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада
- Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка
- Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия
- Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика
Четвертьфиналы Лиги наций КОНКАКАФ. Ноябрь 2023
В Копа Америки вышли 4 полуфиналиста Лиги наций, а также 2 победителя плей-офф среди 4 команд, которые проиграли в четвертьфиналах.
Плей-офф за путевку на Копа Америка
23 марта. Канада – Тринидад и Тобаго – 2:0
Голы: Ларин, 61, Шаффелберг, 90+1
23 марта. Коста-Рика – Гондурас – 3:1
Голы: Гало, 12, Мадригал, 56, Бренес, 62 – Чиринос, 10
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