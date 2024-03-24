Составы групп Копа Америка 2024. Без Гондураса: определены все участники

Определены все 16 участников Кубка Америки 2024, который пройдет летом в США.

Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, которая в решающем матче за путевку обыграла команду Гондураса (3:1).

Немногим ранее сборная Канады одолела команду Тринидада и Тобаго (2:0) и также вышла в финальный турнир.

Копа Америки 2024 пройдёт с 20 июня по 14 июля в 14 городах США. В турнире примут участие 16 команд (10 из Южной Америки и 6 сборных из региона КОНКАКАФ).

Групповой этап продлится до 2 июля, а четвертьфиналы стартуют 4 июля, в День независимости США. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля.

Копа Америки 2024. Состав групп

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Четвертьфиналы Лиги наций КОНКАКАФ. Ноябрь 2023

В Копа Америки вышли 4 полуфиналиста Лиги наций, а также 2 победителя плей-офф среди 4 команд, которые проиграли в четвертьфиналах.

Плей-офф за путевку на Копа Америка

23 марта. Канада – Тринидад и Тобаго – 2:0

Голы: Ларин, 61, Шаффелберг, 90+1

23 марта. Коста-Рика – Гондурас – 3:1

Голы: Гало, 12, Мадригал, 56, Бренес, 62 – Чиринос, 10