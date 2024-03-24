Даниил СИКАН: «Мы проанализировали свои ошибки»

Нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о подготовке национальной команды к решающему матчу отбора Евро-2024 против Исландии:

«Сегодня была хорошая интенсивная работа – готовимся к решающему поединку. Немного разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и постараемся играть еще лучше. У меня есть большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Победитель встречи получит право сыграть на Евро-2024 в Германии. Украина или Исландия попадут в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.