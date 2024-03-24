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  4. Олег ШАНДРУК: «Вооруженные группы в Донецке расстреливали банкоматы»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 16:06 |
1068
0

Олег ШАНДРУК: «Вооруженные группы в Донецке расстреливали банкоматы»

Главный тренер «Вереса» вспомнил, как принял решение покинуть Донецк

24 марта 2024, 16:06 |
1068
0
Олег ШАНДРУК: «Вооруженные группы в Донецке расстреливали банкоматы»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук вспомнил, как принял решение покинуть Донецк в 2014 году.

- После завершения профессиональной карьеры Вы еще побегали за любительский «Рубин» из Донецка. Стали свидетелем начала кровавой бойни на Донбассе?

- Так случилось, что меня прооперировали и я принял решение закончить карьеру. А мой товарищ Михаил Тюрин имел собственную любительскую команду, поэтому я за них еще немного побегал. Донецк мы покинули в мае 2014-го.

- На блокпосты и вооруженных сепаратистов еще успели насмотреться?

- Да. Помню, как вооруженные группы ездили и расстреливали из автоматов банкоматы «Приватбанка». Активные боевые действия начались в аэропорту. Мы с женой приняли решение покинуть город.

Ранее Олег Шандрук вспомнил времена игры за ФК «Севастополь» (2010-2012 годы).

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Севастополь Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Источник Футбол 24
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